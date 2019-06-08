رياضة | تشكيل ألمانيا أمام روسيا البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ألمانيا أمام روسيا البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عن التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب روسيا البيضاء إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2020‘.

وضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني:

حارس المرمى: مانويل نوير.

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خط الدفاع: جوناثان تاه ، نيكو شولز ، نيكلاس زوله ، لوكاس كلوسترمان.

خط الوسط: جوشوا كيميج ، ليروي ساني ، إلكاي جوندوجان ، ماتياس جينتير.

خط الهجوم: ماركو رويس ، سيرجي جنابري.