رياضة | توتنهام ينافس مانشستر يونايتد على نجم ليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام ينافس مانشستر يونايتد على نجم ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي توتنهام في منافسة قوية مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع تانغي ندومبيلي لاعب فريق ليون الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية فإن توتنهام مهتم بالحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي، لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن توتنهام يرصد ٥٠ مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات اللاعب المطلوب من مانشستر يونايتد.