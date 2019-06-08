رياضة | رسميًا.. نجم برشلونة يقرر الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. نجم برشلونة يقرر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، رغبته في مغادرة صفوف الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان البرازيلي كوتينيو قد انتقل للعب في صفوف النادي الكتالوني في يناير 2018، قادماً من ليفربول الانجليزي إلا أنه فشل في تقديم أوراق اعتماده لدى النادي وجماهيره.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن فيليب كوتينيو لا يشعر بالسعادة في برشلونة وأخبر إدارة النادي بقراره النهائي وهو الرحيل في السوق الحالية.

وحدد نادي برشلونة الباب سعر بيع كوتينيو وهو مبلغ لا يقل عن 90 مليون يورو وسط اهتمام خاص من ناديي تشيلسي وباريس سان جيرمان.