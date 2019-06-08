اخبار الرياضه

رياضة | رسميًا.. نجم برشلونة يقرر الرحيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. نجم يقرر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، رغبته في مغادرة صفوف الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان البرازيلي كوتينيو قد انتقل للعب في صفوف النادي الكتالوني في يناير 2018، قادماً من الانجليزي إلا أنه فشل في تقديم أوراق اعتماده لدى النادي وجماهيره.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن فيليب كوتينيو لا يشعر بالسعادة في برشلونة وأخبر إدارة النادي بقراره النهائي وهو الرحيل في السوق الحالية.

وحدد نادي برشلونة الباب سعر بيع كوتينيو وهو مبلغ لا يقل عن 90 مليون يورو وسط اهتمام خاص من ناديي وباريس سان جيرمان.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا