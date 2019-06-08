رياضة | الإكوادور تتخطى أمريكا وتتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإكوادور تتخطى أمريكا وتتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب الإكوادور إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب، وذلك بعد فوزه على المنتخب الأمريكي 2 / 1 اليوم السبت في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم منتخب الإكوادور بهدف سجله خوسيه سيفوينتيس في الدقيقة 30 ثم تعادل المنتخب الأمريكي عن طريق تيم ويا في الدقيقة 36 قبل أن يسجل جون إسبينوزا الهدف الثاني لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 42.

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وتأهل منتخب الإكوادور لهذا الدور من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات ثم تغلب على أوروجواي 3 / 1 في دور الستة عشر.

فيما تأهل المنتخب الأمريكي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف المنتخب الأوكراني ثم تغلب على نظيره الفرنسي 3 / 2 في دور الستة عشر.

ويلتقي منتخب الإكوادور في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين كوريا الجنوبية والسنغال في وقت لاحق من اليوم.