رياضة | أبها يواصل تدعيم صفوفه بلاعب نيجيريا السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبها يواصل تدعيم صفوفه بلاعب نيجيريا السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها السعودي، عن تعاقده مع لاعب الوسط النيجيري جابريل شالو نجم نادي نجران.

ووقع جابريل على عقد لمدة موسم واحد مع أحقية التجديد لموسم أخر، ليواصل بذلك نادي أبها الصاعد حديثًا لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب معلقًا عليها: "أبها يتعاقد مع اللاعب النيجيري روبن جابريل".

وسبق لصاحب الـ 26 عامًا المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014، كما خاض تجربة احترافية في فريقا بوافيشيا البرتغالي وكووبيون بالوسيورا الفنلندي.

وبذلك أصبح النيجيري ثاني صفقات أبها، بعد تعاقده في وقت سابق مع التونسي سعد بقير نجم الترجي، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.