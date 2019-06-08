رياضة | تعرف على موع طرح تذاكر مصر وتنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موع طرح تذاكر مصر وتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية يوم الاثنين المقبل المقرر إقامتها بستاد برج العرب في التاسعة من مساء 13 يونيو الحالي ، وذلك من خلال ثلاثة مراكز توزيع في ناديي الأوليمبي والترام وميدان المطار ببرج العرب.

وصرح عامر حسين رئيس منطقة الأسكندرية المكلفة بتنظيم المباراة أن الجهات الأمنية وافقت على دخول الجماهير بواقع 30 ألفا.

وأضاف بأنه تم تحديد سعر التذكرة الموحدة ب 30 جنيه والأولى ب 100 جنيه.

كما حددت إدارة ستاد برج العرب أبواب 5 و 6 و 7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة وباب 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى وباب 10 للمقصورة الرئيسية وباب 2 للفريقين والحكام والإعلام وجمهور الفريق الضيف.