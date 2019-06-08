رياضة | بروتوكول تعاون بين بيراميدز وأياكس الهولندي

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أعلنت شركة " ona" الرياضية عن عقد تعاون مشترك مع نادي أياكس آمستردام الهولندي ونادي بيراميدز، للتعاون في مجالات الرياضة المتعددة.

وصرح أحمد عبد القادر ميدو صاحب الشركة، قائلاً :"الحمدلله اليوم وبعد إجتماعات وعمل دامت لمدة ثلاث شهور لشركتنا ona تم التعاقد مع أياكس الهولندى ونادي بيراميدز.

وتابع، قائلاً :" خطوه مهمة وإضافة كبيرة لكره القدم المصرية قريبا، برعايه نادي بيراميدز وعملاق أوروبا أياكس آمستردام في مجالات متعددة".

وأختتم حديثه، قائلاً :" أشكر إداره أياكس برعاية فاندرسار، ونادي بيراميدز برعاية كابتن حسام البدري وأخي محمد العاصي".