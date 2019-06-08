رياضة | الإعلان عن قميص منتخب تونس في أمم إفريقيا ٢٠١٩ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن قميص منتخب تونس في أمم إفريقيا ٢٠١٩ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المنتخب التونسي لكرة القدم عن قميصه الجديد الذى سيخوض به نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى الفتره ما بين ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو ٢٠١٩.

وينافس المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة بالبطولة الأفريقية مع كل من موريتانيا ، أنجولا، مالي.

وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر تواجد ٢٤ منتخبا فى البطوله للمرة الأولى فى تاريخها، إذ يتم تقسيم المنتخبات إلى ٦ مجموعات ويتأهل للمرحلة التالية أصحاب المركزين الأول والتانى.