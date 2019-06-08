رياضة | جريزمان يفجر مفاجأة عن مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يفجر مفاجأة عن مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مفاجأة حول مستقبله بعدما أعلن الرحيل عن أتلتيكو مدريد، في الصيف الجاري.

وقال جريزمان في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الاسبانية :"لن أبقى في أتليتكو مدريد، وحسمت مستقبلي وأعرف الآن الفريق الذي سألعب له في الموسم المقبل".

وتابع جريزمان في تصريحاته :"لم أقول أنني سألعب في ميامي".

وربطت تقارير صحفية إسبانية جريزمان بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الحالي بعد الرحيل عن صفوف الروخيبلانكوس.