رياضة | روقة في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": الزمالك بطل الدوري وعلي ماهر "بيفهم" كورة.. ومنتخب مصر قادر على الفوز بكأس إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روقة في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": الزمالك بطل الدوري وعلي ماهر "بيفهم" كورة.. ومنتخب مصر قادر على الفوز بكأس إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- لدي عدة عروض لكني سأنتظر موقف الزمالك

- قدمت مستوى مميز مع الزمالك وابتعدت عن التشكيل بدون سبب .!

- جلستي مع رئيس الزمالك تحسم وجهتي الموسم المقبل

- غياب التوفيق عن إنبي في بداية الموسم سبب التراجع وعلي ماهر مدرب "بيفهم" كورة

- محمد صلاح "أيقونة" السعادة للمصريين وقادر على تحقيق طموحات الجماهير في أمم إفريقيا

- اختيارات قائمة المنتخب من حق الجهاز الفني لكن.!

- منتخب مصر مرشح للقب ولا ننسى قوة المغرب وتونس والسنغال

- لا أحد قادر على تعويض رحيل رونالدو من ريال مدريد حتى لو كان هازارد

لفت محمد أشرف "روقة" الأنظار إليه في الموسم الماضي بعدما انتقل للزمالك قادما من طلائع الجيش، لكن سرعان ما ابتعد اللاعب عن المشارة مع الفريق الأبيض في المباريات وظل حبيسا لدكة البدلاء، وعدم الاعتماد عليه.

وفي مطلع هذا الموسم قرر "روقة" الرحيل عن الزمالك ولو على سبيل الإعارة والانضمام إلى إنبي للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، والظهور مُجدداً حتى يُقنع مسئولو الزمالك بأحقيته في التواجد بالفريق الأبيض.

"الخليج 365 الرياضي" حرص على إجراء هذا الحوار مع لاعب الزمالك والمعار إلى إنبي للحديث معه عن أسباب رحيله عن القلعة البيضاء مطلع الموسم، وما هو مصيره في الموسم المقبل، وكيف يرى فرص منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، والكثير من الأمور الأخرى.

وإليكم نص الحوار :-

في البداية.. لماذا رحلت عن الزمالك وانتقلت إلى إنبي؟

كنت أسير بشكل مميز مع الزمالك بعدما انتقلت إليه قادماً من طلائع الجيش، لكن بدون أي سبب ابتعدت عن المشاركة في المباريات، وأصبحت متواجدا بصفة شبه دائمة على دكة البدلاء، والبعض ردد بأني مصاب رغم أن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، فتلقيت عرضا من نادي إنبي على سبيل الإعارة ووافقت عليه.

ولماذا وافقت على عرض إنبي؟

لأنه نادي يحترم "كلمته" مع اللاعب، وبه مجلس إدارة محترم برئاسة المهندس علاء خشب، والكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول.

لكن مشوار إنبي في الدوري هذا الموسم، واجه صعوبات كبيرة وكان مهدد بالهبوط للدرجة الثانية، ما هي أسباب ذلك؟

واجهنا سوء توفيق في المباريات الأولى للدوري، وتلقى الفريق الكثير من الخسائر، لكن عندما تولى الكابتن علي ماهر المهمة، نجحنا في وضت نادي إنبي في مكان جيد بترتيب الدوري.

وما رأيك في علي ماهر؟

هو مدرب "بيفهم" كورة ونجح في تحفيظ اللاعبين خطته وطريقة لعبه حتى ظهر الفريق بشكل مميز.

موسمك انتهى مع نادي إنبي بعد نهاية الإعارة، ماذا ستفعل في الموسم المقبل؟

انتظر جلسة ستجمعني مع رئيس نادي الزمالك لبحث مستقبلي سواء البقاء في القلعة البيضاء أو الرحيل.

وهل تلقيت عروض للرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل؟

نعم تلقيت عدة عروض ولكني لا أنظر إليها في الوقت الحالي، وفي مقدمتها نادي إنبي بعد حديث الكابتن عبد الناصر محمد معي في وقت سابق وأنا لا أمانع من ذلك في حالة رحيلي عن الزمالك.

ما رأيك في تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية؟

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التتويج جاء عن استحقاق بعد تعب الجميع داخل الفريق كما هو أمر يسعدني كثيراً وكان نفسي أكون معاهم وأرفع الكاس، لكن في النهاية كرة القدم نصيب ورزق وكل لاعب ومكتوب له نصيبه ورزقه.

كيف يرى روقة بطولة الدوري المصري هذا الموسم؟

بطولة الدوري كانت قوية للغاية والمنافسة بين الفرق كانت مشتعلة سواء في الصراع أو المقدمة فحتى هذه اللحظة لم يُعرف من سيفوز باللقب؟

ومن وجهة نظرك من سيفوز بلقب الدوري؟

بطولة الدوري لم تُحسم حتى الآن، لكن الزمالك هو بطل الدوري إن شاء الله.

من هو أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم؟

فرجاني ساسي وعبد الله السعيد.

لنأخذ رأيك في بطولة أمم إفريقيا، وكيف ترى فرص منتخب مصر فيها؟

لا شك أن منتخبنا الوطني يملك القدرة على المنافسة على لقب البطولة، في ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق أحلام وطموحات الجماهير، وهو مرشح بقوة للفوز باللقب.

ما رأيك في خيارات الجهاز الفني للمنتخب في قائمة اللاعبين المختارين للبطولة؟

كل جهاز فني يختار نوعية اللاعبين التي تساعده على تطبيق فكره، لكن هذا الأمر لا يمنع أن القائمة ظلمت بعض اللاعبين واستحقوا التواجد بها.

ومن وجهة نظرك من هؤلاء اللاعبين؟

عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، وعمرو السولية متوسط ميدان الأهلي.

هل ترى بأن محمد صلاح قادر على قيادة منتخب مصر للفوز باللقب؟

بكل تأكيد نعم قادر فصلاح أصبح الأيقونة التي تسعد الناس وتدخل الفرحة إلى قلوبهم، وإن شاء الله مع مجموعة اللاعبين يصبحوا قادرين على رفع الكأس في القاهرة.

ما هي أخطر المنتخبات التي تتوقع تألقها في أمم إفريقيا؟

المغرب والسنغال وتونس، لما بهم من مجموعة مميزة من اللاعبين.

من هو مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

محليا كابتن حسام غالي نجم الأهلي السابق، وتوني كروس لاعب ريال مدريد عالميا.

بمناسبة ذكرك لريال مدريد.. كيف ترى تعاقده النادي الملكي مع إيدين هازارد؟

هو إضافة قوية للفريق وقادر على صناعة الفارق معه لما يمتكله من قدرات ومهارات رائعة.

وهل هازارد قادر على تعويض رحيل كريتسيانو رونالدو؟

مافيش لاعب في العالم يعوض رحيل رونالدو حتى لو كان هازارد فكريستيانو لاعب كبير وهو في "حتة" تانية خالص.

في نهاية الحوار.. ما هي أحلام وطموحات روقة في الموسم المقبل؟

إن شاء الله ربنا يكتبلي الخير فيه سواء بالبقاء في نادي الزمالك او الانضمام إلى نادي أخر أقدر من خلاله تحقيق كل ما أريده دون إصابات.