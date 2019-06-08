الامارات | البرازيلي بيسمارك على رادار الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي بيسمارك على رادار الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر بنادي الجزيرة ل " الإمارات اليوم " إن شركة كرة القدم فتحت باب المفاوضات مع البرازيلي بيسمارك صانع ألعاب فريق القادسية السعودي ( 25 عاما ) للانضمام إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم بيسمارك موسما هو الأفضل له في مسيرته مع فريق القادسية وشارك في 29 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع عشرة ، ويجيد أيضا اللعب كمهاجم ثان خلف رأس الحربة ، وينتهي عقده مع القادسية في موسم 2012 / 2022 .