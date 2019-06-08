شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي بيسمارك على رادار الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر بنادي الجزيرة ل " الإمارات اليوم " إن شركة كرة القدم فتحت باب المفاوضات مع البرازيلي بيسمارك صانع ألعاب فريق القادسية السعودي ( 25 عاما ) للانضمام إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقدم بيسمارك موسما هو الأفضل له في مسيرته مع فريق القادسية وشارك في 29 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع عشرة ، ويجيد أيضا اللعب كمهاجم ثان خلف رأس الحربة ، وينتهي عقده مع القادسية في موسم 2012 / 2022 .
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | البرازيلي بيسمارك على رادار الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.