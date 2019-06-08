جوارديولا يرد على شائعات تدريب يوفنتوس مجددا

رد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مجددا على الشائعات التي تشير إلى اقترابه من تدريب يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم المقبل.

وأكدت العديد من التقارير الإيطالية أن جوارديولا يبقى هو المرشح الأول لتدريب يوفنتوس في الموسم المقبل، وفي حالة فشل التعاقد معه سيكون الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، هو المرشح.

وقال جوارديولا في تصريحات لقناة مانشستر سيتي: "ليس هناك في العالم مكان أفضل للعب والتدريب من إنجلترا".

وأوضح: "يمكنني مقارنتها بإسبانيا وألمانيا لأنني لم أذهب إلى دول أخرى، ولكنني أعتقد أنهم سيكونوا متشابهين إلى حد ما، لو ذهبت إلى إيطاليا فستكون شبيهة بإسبانيا".

وأضاف: "في البلدان الأخرى الجماهير تصفر ضدك إذا لم تفز بالمباراة، ولكن هنا هم دائما يساندوننا، الأمر يبدو وكأنني في القميص الأزرق، وكأنني واحد منكم".