واصل الإعلامي والناقد الرياضي عادل الملحم سخريته من نادي الهلال وإعلامه، حيثُ استغرب من وصف الإعلام للأزرق بالفريق الذي لا يُقهر في الدور الأول، بينما تغيرت آراءهم في الدور الثاني بعد أن وصفوه بأنّه ليس على ما يُرام.
ونشر الإعلامي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا:
“الشيء اللي ما يقبله عقل حكاية الهلال في أسوء حالاته ومع ذلك وصيف البطل الاستثنائي! حتى نهاية الدور الأول، وإعلامهم يقول الهـلال في كفة وبقية الفرق في كفة أخرى، قوة محلية وعناصر أجنبية لا تُقارَن، نهاية الموسم الهـلال ليس على ما يرام!!”.
وخسر الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح جاره الأصفر، ليحل وصيفًا بفارق نقطة وحيدة (طالع التفاصيل).
جدير بالذكر أنّ إدارة الأزرق قد أعلنت عن تفاصيل الحصول على العضوية العادية والذهبية، كما أعلنت عن فتح باب الترشح لرئاسة النادي ابتداءً من 9 يونيو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الملحم ساخرًا من الهلال: في الدور الأول قالوا فريق لا يُقهر وفي الدور الثاني ليس على ما يُرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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