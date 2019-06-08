تقارير: جالطة سراي قطع شوطًا كبيرًا لحسم صفقة تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية تركية، عن قطع إدارة نادي جالطة سراي شوطًا كبيرًا لحسم صفقة انتقال المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا.

وأفادت قناة "trt" التركية، أن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي يرغب في استقدام تريزيجيه في الصيف الحالي بعدما حاول الحصول على خدماته في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة جالطة سراي في مفاوضات حالية مع مسئولي قاسم باشا من أجل حسم الصفقة في ظل رغبة العديد من الأندية الخارجية في استقدام تريزيجيه لعل أبرزهم فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

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وكانت تقارير صحفية ربطت صاحب الـ24 عامًا بالانتقال لصفوف ليون في الصيف الحالي في صفقة تقدر بعشرة ملايين يورو، مشيرة إلى أن تريزيجيه يرغب في الرحيل للدوري الفرنسي من أجل المشاركة مع فريقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع تريزيجيه أن يشارك في 34 مباراة مع قاسم باشا في موسم الثاني بالدوري التركي ليسجل تسعة أهداف ويصنع مثلهم.

جدير بالذكر أن تقارير تركية كشفت أيضًا أن نادي فنربخشة يصارع جالطة سراي من أجل الحصول على خدمات تريزيجيه.