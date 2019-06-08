مانشستر يونايتد يرفع عرضه لضم كوليبالي

قدم مانشستر يونايتد، عرضًا جديدًا، لضم النجم السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن العرض الجديد لمانشستر يونايتد وصلت قيمته إلى 84 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، كوليبالي، الخيار الأول لتعزيز خط دفاع فريقه في الموسم الجديد، في ظل صعوبة ضم ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس.

ويسعى أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، للحصول على أعلى رقم ممكن من وراء بيع مدافعه المتألق.

وصرح دي لورينتيس في وقت سابق، بأنه يريد 89 مليون جنيه إسترليني على الأقل قبل أن يفكر في السماح لكوليبالي بالمغادرة.

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ويملك كوليبالي شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 133 مليون جنيه إسترليني، يفعل بعد انتهاء الموسم المقبل، لكن نابولي من الممكن أن يرضخ للضغوط ويبيعه في حالة إصرار اللاعب على الرحيل.

وكان اليونايتد قد تقدم بعرض سابق لنابولي بقيمة 80 مليون إسترليني، لكن النادي الإيطالي رفض مناقشته.

وانضم كوليبالي إلى نابولي قادمًا من جينك البلجيكي قبل 5 سنوات، وسرعان ما أثبت نفسه في إيطاليا، وبات أحد أفضل مدافعي الكالتشيو.

ولعب كوليبالي دورًا رئيسيًا في مساعدة نابولي في إنهاء الدوري بالمركز الثاني خلال الموسمين الأخيرين.