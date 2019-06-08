جريزمان: أعلم اين سألعب في الموسم المقبل

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه يعلم الفريق الذي سيلعب له في الموسم المقبل، بعد تأكد رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم.

وكان جريزمان قد اعلن في وقت سابق رحيله عن أتلتيكو مدريد بعد نهاية الموسم، في ظل بحثه عن خوض تجربة جديدة، وسط العديد من الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وقال جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أنا أعلم بالفعل أين سألعب في الموسم المقبل، بالتأكيد لا يمكنني القول إنني سالعب في ميامي".

يأتي ذلك بعد 5 أيام فقط من تأكيد النجم الفرنسي على أنه لا يعلم حتى الآن الفريق الذي سيلعب له في الموسم المقبل، في ظل اهتمام العديد من الأندية بضمه.

ويمتلك النجم الفرنسي شرطا جزائيا في عقده تبلغ قيمته 200 مليون يورو، ولكنه سينخفض بشكل تلقائي إلى 120 مليون يورو مع بدء شهر يوليو المقبل.