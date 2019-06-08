أحمد موسى: الدوري السعودي واحد من أفضل الدوريات

امتدح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النيجيري أحمد موسى، الدوري السعودي أثناء حوار صحفي له مع صحيفة نيجيرية.
وقال موسى:
“أعتقد أن الدوري السعودي يعد واحدًا من أفضل الدوريات التي تنفق أموالًا طائلة من أجل تطوير المسابقة”.
وأردف:
“في نهاية الموسم، يمتلك منتخب نيجيريا مهاجمين عدة سجلوا 20 و17 و15 هدفًا، ولقد سجلت 7 أهداف، ما يجعل فرصنا قوية للذهاب بعيدًا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر”.
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