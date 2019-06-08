الوصل يجدد تعاقده مع حميد عبد الله والبلوشي

أعلنت شركة الوصل، تجديد التعاقد مع حميد عبد الله، حارس الوصل، لمدة موسم واحد.

وجاء التجديد في إطار تحضيرات الوصل للموسم المقبل، مع العلم أن الفريق سبق وتعاقد مع الحارس محمد البيرق قادماً من اتحاد كلباء.

كما أعلنت الشركة عن تجديد تعاقدها مع لاعب الفريق الأول، حمد البلوشي، لمدة 3 سنوات.

والجدير بالذكر أن حميد عبد الله، شارك في 11 مباراة مع الوصل الموسم الماضي بواقع 1020 دقيقة لعب طوال الموسم الأخير، والذي حل فيه الوصل في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، في ترتيب دوري الخليج العربي.

فيما ودع الوصل دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال من الدور قبل النهائي.