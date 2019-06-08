منتخب الجزائر يبدأ معسكره الخارجي تحضيرًا لأمم أفريقيا

يبدأ المنتخب الجزائري، اليوم السبت، معسكرًا في العاصمة القطرية الدوحة، يستمر حتى 18 يونيو/حزيران الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين مع بوروندي ومالي، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال الاتحاد الجزائري للعبة عبر موقعه على الإنترنت "توجهت بعثة المنتخب الأول إلى الدوحة لإقامة معسكر خارجي لمدة 10 أيام بقيادة المدرب جمال بلماضي".

وتابع "يخوض الفريق خلال المعسكر، مباراتين وديتين أمام بوروندي في 11 يونيو/حزيران الجاري، ومالي بعدها بـ 5 أيام".

وسيسافر منتخب الجزائر إلى مصر، في 18 يونيو/حزيران الحالي، على متن طائرة خاصة.

وأوقعت القرعة، منتخب الجزائر، ضمن المجموعة الثالثة مع السنغال وكينيا وتنزانيا.

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وقال خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري، في تصريحات للصحفيين، إن لديه نفس هدف جمال بلماضي، وهو التتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأوضح زطشي، أن الاتحاد الجزائري حرص على توفير كل الظروف اللوجيستية المناسبة، إلى جانب تحفيز اللاعبين من أجل المساعدة في تحقيق هدف التتويج باللقب الأفريقي.

وأعرب زطشي، عن أمله في أن يكون التحكيم الأفريقي خلال بطولة أمم أفريقيا، على نفس مستوى التحكيم خلال نهائيات مونديال روسيا، متمنيًا أن تكون الأخطاء قليلة وبعيدة عن مشاهد إياب نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وقلل رئيس الاتحاد الجزائري من أهمية الأخبار التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام، بشأن وجود مشاكل انضباطية داخل الفريق وتسببها في غضب بلماضي.