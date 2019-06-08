بنين تفتتح إعلان القوائم النهائية لكأس الأمم الأفريقية

أعلن الفرنسي ميشيل دوسوييه المدير الفني لمنتخب بنين قائمته النهائية، المكونة من 23 لاعبًا، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تنطلق في الحادي والعشرين من يونيو الجاري بالأراضي المصرية.

ويعود منتخب بنين الذي أصبح اول من يعلن عن قائمته النهائية للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد غياب تسع سنوات، وأوقعته قرعة البطولة في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات الكاميرون، غانا وغينيا بيساو.

وضمت قائمة بنين كل من:

حراسة المرمى: ساتورنين ألاجبي "نبور الفرنسي" - شريف الدين كاكبو "بافالوز" - فابيان فارنولي "ياني مالاتيا التركي"

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خط الدفاع: خالد أدينون "أميان الفرنسي" - موزيس أديليهو "ليفادياكوس اليوناني" - سايدو بارازي "مولين يزيري الفرنسي" - رودريجي فاسينو "بافالو بورجو" - إيمانويل إيمورو "كان الفرنسي" - ديفيد كيكي "ريد ستار الفرنسي" - جونيور سالومون "بلاتو يونايتد النيجيري" - أوليفيه فيردون "سوشو الفرنسي"

خط الوسط: جوردان أديوتي "أوكسير الفرنسي" - تيدجاني أناني "اتحاد بن قردان التونسي" - سيسي دالميدا "يوفل تاون الأنجولي" - رودريجي كوسي "الإفريقي التونسي" - ماما سيبو "تولون الفرنسي" - ستيفان سيسينيون "جينشلربيليجي التركي"

خط الهجوم: ديفيد دجيجلا "نيور الفرنسي" - جوديل دوسو "فادوز ليخنشتاين" - ستيف مونييه "هادرسفيلد تاون الإنجليزي" - مايكل بوتيه "آدانا ديميرسبور التركي" - ديزيريه أزانكبو "سينيكا السلوفيني" - سيبيو سوكو "هانزا روستوك الألماني"