المريسل: مع سعود آل سويلم توقعوا حدوث أي شيء

الإعلامي الرياضي، عبد العزيز المريسل، على الأنباء المتداولة حول محاولات رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم، ضم لاعبين الأصفر من أندية منافسة بدوري المحترفين.
وكتب المريسل على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مخاطبًا آل سويلم:
“وش ناوي عليه بالضبط!؟ سيطر على الدوري من حقك طالما تعمل وفق خطة و منهجية مدروسة لجعل النصر هو الأقوى بس إن نجومهم يجونك عشان يبلغونك رغبتهم بشراء عقودهم ليلعبون للنصر فهذا ما لم أتوقعه!”.
وأردف:
“مع سعود آل سويلم توقعوا حدوث أي شيء، فالمستحيل ليس موجودًا في قاموسه”.
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