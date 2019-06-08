أيسلندا تهزم ألبانيا في تصفيات يورو 2020

انتزع منتخب أيسلندا فوزا صعبا من ضيفه الألباني 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

ويدين المنتخب الأيسلندي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوهان بيرج جودموندسون، الذي سجل في الدقيقة 22.

ورفع المنتخب الأيسلندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب ألبانيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.