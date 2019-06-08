عامر شفيع : اتمنى تقديم موسم أفضل مع الفيحاء

أعرب الأردني عامر شفيع حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عن سعادته بتجديد عقده مع البرتقالي بشكل رسمي.
الفيحاء وقع مع عامر شفيع عقد جديد ليستمر مع الفريق لمدة سنة مع أفضلية التجديد لسنة ثانية.
وقال شفيع في تصريحاته :" الحمد لله على تجديد عقدي مع الفيحاء واتمنى الظهور بمستوي جيد مع الفريق في الموسم المقبل".
تابع :" أداء الفريق ينعكس على أداء الحارس بكل تأكيد ؛ مشيراً الي أن الدوري السعودي يحظى بمتابعة كبيرة في المنطقة العربية".
واحتل الفيحاء السعودي المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، في الدوري الذي حسم النصر لقبه، للمرة الثامنة في تاريخ العالمي.
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