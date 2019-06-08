الوداد يقترب من ضم الجزائري جابو

أقترب نادي الوداد البيضاوي المغربي من التعاقد مع الجزائري عبد المؤمن جابو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. صانع ألعاب وفاق سطيف الجزائري توصل الي إتفاق نهائي مع الوداد للانضمام للفريق الكروي بداية من الموسم المقبل. ومن المتوقع أن يصل جابو الي المغرب الأسبوع المقبل لتوقيع لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد الرسمي. يذكر أن لجنة الطوارئ التي اجتمعت يومي الثلاثاء والأربعاء في باريس بشكل مفاجئ قد قررت إعادة مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد المغربي، التي دارت بمعلب رادس بتونس، في بلد محايد بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك بسبب أن ظروف المباراة والسلامة لم يتم توفيرها.

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