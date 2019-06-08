الوصل يجدد عقد حميد عبدالله لمدة موسم

أعلن نادي الوصل الإماراتي عن تجديد عقد حميد عبدالله حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم. الوصل وقع عقد جديد مع حميد عبدالله ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد. وكتب الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" رسميا.. شركة الوصل لكرة القدم تجدد تعاقدها مع حميد عبدالله حارس الفريق الأول لمدة سنة واحدة". ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بتجديد عقده مع النادي لمدة موسم جديد. يذكر أن الوصل كان قد نجح في ضم محمد البيرق حارس مرمي نادي إتحاد كلباء خلال الصيف الجاري.

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