بالفيديو.. بيريسيتش يقود كرواتيا لفوز مهم على ويلز بتصفيات أمم أوروبا

قاد إيفان بيريسيتش، نجم إنتر ميلان الإيطالي، المنتخب الكرواتي لفوز مهم على نظيره الويلزي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جرادسكي، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.
وافتتح المنتخب الكرواتي التسجيل في الدقيقة السابعة عشرة من عمر المباراة عن طريق جيمس لاورينسي، مدافع المنتخب الويلزي، بالخطأ في مرماه.
وضاعف بيريسيتش تقدم وصيف كأس العالم في الدقيقة الثامنة والأربعين، قبل أن يقلص ديفيد بروكس الفارق في الدقيقة السابعةوالسبغين من عمر المباراة.
وحاول المنتخب الويلزي تعديل النتيجة في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أن رفاق لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، منعوا رفاق زميله جاريث بيل من إدراك التعادل.
بهذه النتيجة يصل المنتخب الكرواتي إلى صدارة المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن سلوفاكيا وويلز والمجر أصحاب الـ3 نقاط من مباراتين، بينما يبقى منتخب أذربيجان متذيلا بلا رصيد من النقاط.
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