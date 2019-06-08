سيدات ألمانيا يعادلن الرقم القياسي التاريخي لأمريكا

عادل المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، اليوم السبت، الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي فريق، على مدار مشاركاته في بطولات كأس العالم.

وسجلت اللاعبة جوليا جوين هدف التقدم 1/0 للمنتخب الألماني، في مرمى نظيره الصيني، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، بالدور الأول لمونديال السيدات، المقام حاليا في فرنسا.

ورفع المنتخب الألماني بذلك رصيده إلى 112 هدفا، في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم للسيدات، متساويا مع نظيره الأمريكي، الذي كان منفردا بهذا الرقم القياسي.

ويستطيع المنتخب الأمريكي الانفراد مجددا بالرقم القياسي، إذا نجح في هز الشباك، في مباراته الأولى بالبطولة.

وخاض المنتخب الألماني اليوم مباراته رقم 40، في بطولات كأس العالم للسيدات، مقابل 43 للمنتخب الأمريكي، الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة، مقابل لقبين لألمانيا.