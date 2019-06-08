حلم الكرة الذهبية يراود فان ديك أمام البرتغال

يعيش المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك أفضل مواسمه على الإطلاق، في ظل تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول موسم يخوضه بشكل كامل مع الريدز، قادمًا من ساوثهامبتون، في منتصف الموسم الماضي.

إلى جانب تألقه مع ليفربول، يسير فان ديك بشكل لا يقل قوة مع المنتخب الهولندي، والذي بدأ يستعيد عافيته وبريقه وسط عمالقة أوروبا، بجيل شاب مميز للغاية يقوده المدافع المخضرم، بعد سنوات من الإخفاق فشل خلالها منتخب الطواحين في التأهل لنهائيات أمم أوروبا بفرنسا، ونهائيات كأس العالم بروسيا.

فان ديك قاد هولندا مؤخرًا، للتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على إنجلترا 3-1، ليضرب موعدًا مع البرتغال في المباراة النهائية، غدًا الأحد.

Advertisements

ويأمل فان ديك في قيادة هولندا نحو الفوز على البرتغال والتتويج باللقب، ليواصل تحقيق الألقاب والإنجازات هذا الموسم، فالفوز لن يأتي بسهولة، خاصة أنه سيكون على حساب منتخب مهاجمه كريستيانو رونالدو، وبالطبع سيتولى رقابته فان ديك، وتفوقه عليه يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أنه أفضل مدافع في العالم حاليًا، بعد تفوقه على ميسي في دوري الأبطال.

تتويج هولندا بالبطولة سيأخذ فان ديك، إلى القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا الموسم، في انتظار ما سيحققه ميسي في كوبا أمريكا، وصلاح وماني في أمم إفريقيا.

ويحلم المدافع الهولندي في تكرار إنجاز الإيطالي فابيو كانافارو، الذي قاد إيطاليا للتتويج بكأس العالم 2006، ليفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، كأول مدافع يفوز بالجائزة.