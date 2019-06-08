آرثر: لدي حرية في المنتخب أكثر من برشلونة

كشف آرثر ميلو، لاعب خط وسط برشلونة، اليوم السبت، عن الفارق بين طريقة لعبه مع البلوجرانا والمنتخب البرازيلي.

وشارك ميلو مؤخرًا في فوز السيليساو بهدفين دون رد، على قطر وديًا، ضمن التحضيرات لخوض بطولة كوبا أمريكا.

وقال اللاعب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "الاختلاف بين طريقة لعبي في برشلونة والمنتخب، أنني في برشلونة أشارك في بناء اللعب في مرحلة متأخرة.. بينما مع المنتخب لدي حرية أكبر في العودة وبناء اللعب".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك هو الفارق الأكبر، تيتي (المدير الفني للمنتخب) أعطاني حرية أكبر لطلب الكرة.. في برشلونة ليس لدي هذه الحرية، هناك علي أن أستقبل الكرة بين الخطوط، وأن أكون أكثر هجومًا".

وصنع آرثر هدفين فقط مع برشلونة، في الموسم المنصرم، وقام إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا باستبداله في 19 مباراة، شارك فيهم كأساسي في الليجا، بمتوسط لعب 67 دقيقة.