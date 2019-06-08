رونالدو: هولندا منتخب رائع.. وأرغب بالفوز بدوري الأمم الأوروبية

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، أنه يرغب في الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده البرتغال.

ويلتقي منتخب البرتغال بنظيره الهولندي في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، غدا الأحد.

وأجرى رونالدو مقابلة صحفية مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" قال فيها عن تمثيله لمنتخب بلاده: " إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أعود للمنتخب، وارتداء قميص المنتخب الوطني، يكون له شعور مختلف ومميز".

وعن الحفاظ على مستواه مع تقدم عمره قال رونالدو: "ما زلت أشعر أنني بحالة جيدة على الرغم من كوني وصلت إلى عامي الـ34، ولكني سعيد جداً وأعتقد أنه لا يزال لدي الكثير لأقدمه".

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وبسؤاله عن المباراة النهائية أمام منتخب هولندا: "هولندا منتخب ممتاز، لقد لعبوا بشكل جيد، لقد كنت أشاهد مبارياتهم الأخيرة، لديهم فريق ممتاز، ويمتلكون لاعبين رائعين، لاعبين شبابًا ولاعبين لديهم خبرة، مما يجعلهم فريقًا أقوى، نحن نعلم أنهم سيكونون خصمًا صعبًا للغاية، لكن هكذا تكون النهائيات".

وعن خوضه للنهائي الثالث له مع منتخب بلاده بعد نهائي يورو 2004 ويورو 2016: "كما قلت لك إنها بلدي، عائلتي برتغالية، وأصدقائي أيضًا، لقد نشأت في البرتغال، لذلك من المهم أن أرتدي قميص المنتخب الوطني، والأمر يُصبح أكثر تميزا مع القتال للحصول على الألقاب، كما كان الحال في يورو 2004 و2016".

وأضاف: "آمل أن يكون الملعب رائعًا، وأن تقوم الجماهير بتشجيعنا من أجل دفعنا، وأن نستفيد نحن من ذلك، نحن سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، حتى نُصبح أبطالًا".

واختتم رونالدو حديثه: "غدًا سيكون النهائي الثالث لنا، وآمل أن أفوز في اثنين من الثلاثة نهائيات، ذلك سيكون رائعًا، نحن إيجابيون، ولدينا فرصة كبيرة، لأننا نلعب في ملعبنا".