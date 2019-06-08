ديبالا يرفض خيانة يوفنتوس

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، يرفض خيانة السيدة العجوز في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإنه رغم الخروج المحتمل لديبالا من قلعة تورينو في الميركاتو الصيفي، إلا أنه يرفض الانتقال إلى إنتر ميلان.

وأشارت إلى مسؤولي إنتر تواصلوا مع ممثلي ديبالا، ولكن الأخير منحهم ردًا قاطعًا بأنه يرفض تمثيل النيراتزوري في الموسم المقبل.

وأوضحت أن إنتر ميلان لن ييأس بشأن التعاقد مع ديبالا، وينوي استخدام مواطنه ماورو إيكاردي كطعم لإبرام الصفقة.

وأفادت الصحيفة بأن الأندية العديدة التي ترغب في ضم ديبالا لم تقم بخطوات ملموسة حتى الآن للتفاوض مع يوفنتوس، في حين أن مانشستر يونايتد يظل وجهة منتظرة، لأن البيانكونيري يريد استغلال النجم الأرجنتيني، من أجل ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر.