شكرا لقرائتكم خبر عن القرعة تضع «أخضر السلة» مع إيران وقطر وسورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أوقعت قرعة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة منتخب المملكة العربية السعودية لكرة السلة في تصفيات كأس آسيا 2021 لكرة السلة ضمن المجموعة (E) التي تضم منتخبات «إيران، قطر، سورية»، التي تمثل المجموعة الأقوى والأصعب بين المجموعات الست.

وأجريت القرعة اليوم (السبت) بمدينة بنغالور الهندية، إذ يشارك في التصفيات 24 منتخباً، يتأهل منها 16 منتخبا في نهاية التصفيات.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: المجموعة (A): الفلبين، الهند، تايلند، كوريا الجنوبية، المجموعة (B): تايبيه، اليابان، ماليزيا، الصين، المجموعة (C): أستراليا، هونغ كونغ، نيوزلندا، غوام، المجموعة (D): البحرين، لبنان، إندونيسيا، العراق، المجموعة (E): السعودية، إيران، قطر، سورية، المجموعة (F): الأردن، فلسطين، كازاخستان، سريلانكا.