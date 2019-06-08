شكرا لقرائتكم محمد عودة يدخل اهتمامات أندية الممتاز بعد هبوط بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت عروضا محلية لقيادة إحداها فى الموسم المقبل بعد نجاحه فى تقديم عروض جيدة مع الفريق البترولى خلال فترة تواجده فى الموسم الحالى .

ويعد عودة فى الفترة الحالة لدراسة كافة العروض بكل هدوء خاصة وأنه مازال لديه وقتا طويلا لدراستها بعناية فى ظل انتهاء الموسم نهاية يوليه المقبل .

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يذكر أن محمد عودة قاد بتروجت فى 14 لقاء ، نجح فى جميع 21 نقطة ، وفاز على العديد من أندية الدورى مثل مصر المقاصة ووادى دجلة والإنتاج الحربى والإتحاد السكندرى .

وهبط بتروجت فى المباراة الأخيرة بالدورى بعد التعادل السلبى أمام المقاولون العرب وتجمد رصيده عند 35 نقطة فى المركز الـ16 للدورى .