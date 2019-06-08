شكرا لقرائتكم مسئولو المقاصة يزيحون الستار عن المدير الفنى الجديد الاثنين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن مسئولو مصر المقاصة عن اسم المدير الفنى للفريق فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقده مجلس الإدارة بعد غدا الإثنين بإحدى فنادق القاهرة .

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وفى الوقت الحالى يمر الفريق باستقرار مجلس الإدارة على بعض الأسماء التى لم تشارك مع الفريق طوال الموسم مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق أو جمال عمر المدرب العام للفريق الفيومى الذى تم تصعيده كمدير فنى عقب رحيل طلعت يوسف ، إلا أن الإدارة ارتأت التمهل حتى يرى المدير الفنى الجديد جميع اللاعبين .

وقد اكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المقاصة أن لكل مدير فنى فكره الخاص ومن الجائز جدا أن يوافق المدير الفنى الجديد على بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى الموسم الحالى ، لذا فمن الأفضل التمهل حتى يرى المدير الفنى الجديد التقرير الفنى للمدير الفنى السابق ويحدد احتياجاته طبقا لذلك .