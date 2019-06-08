شكرا لقرائتكم فتح باب الاشتراك لمدارس السباحة ومدارس السيدات بنادى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور وليد سامي رئيس قطاع مدارس السباحة بنادي الزمالك عن فتح باب الاشتراك لشهر يونيو لمدارس السباحة ومدارس السيدات بالنادي بدءا من اليوم السبت وحتي الأربعاء المقبل من الساعه 5 مساء وحتي 8 مساء.

وأضاف وليد سامى، أن التدريبات الفعلية ستبدأ في 15 من شهر يونيو الحالي أيام السبت والإثنين والأربعاء أو الأحد والثلاثاء والخميس من الساعه 5 مساء وحتي 10 مساء.