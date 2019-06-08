شكرا لقرائتكم الجبلاية تحسم مصير مدرب الأهلى فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادي الأهلي، القرار النهائى لاتحاد الكرة، فيما يخص تحديد مسابقات الموسم الكروى الجديد، لاتخاذ قرارات هامة تخص الأجهزة الفنية. وينتظر مسئولو الأهلي اتخاذ اتحاد الكرة قراره النهائى بخصوص مسابقة فريق مواليد 1997 فى الموسم الجديد لحسم اسم المدير الفنى المنتظر. واستقر مسئولو الأهلي على تولى عمرو أنور المسئولية الفنية لفريق الشباب حال استمرار مسابقة 97 بالموسم القادم. وتولى عمرو أنور تدريب شباب الأهلي فى ختام الموسم الماضى، خلفا لعادل عبد الرحمن ونجح فى حصد اللقب والفوز فى المباراة الختامية على نادي الزمالك بنتيجة 2/1.

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