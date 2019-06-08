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شكرا لقرائتكم تفاصيل متابعة شريف إسماعيل لجاهزية الإسكندرية لاستضافة كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على زيارة مدينة الإسكندرية اليوم من أجل الوقوف على جاهزية المدينة لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا، حيث تحتضن المدينة مباريات المجموعة الثانية للبطولة القارية.
ورافق شريف إسماعيل خلال الزيارةعامر حسين رئيس المجموعة الثانية، حيث شملت الزيارة متابعة آخر الأعمال التي جرت بالإستاد وملاعب التدريب قبل تسليم الملعب بشكل رسمي للكاف.
وزار عامر حسين التدريب الخاص بالمتطوعين بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتورة جهاد عامر رئيس لجنة المتطوعين بالبطولة وزيارة إلى معالم مكتبة الإسكندرية.
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