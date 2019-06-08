شكرا لقرائتكم "نصف دستة نجوم" يقررون الهروب من دورى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب 6 لاعبين فى فريق النجوم، من الرحيل عن صفوف فريقهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى كل منهما العديد من العروض من أندية مختلفة بالدورى الممتاز.

وتلقى مجلس إدارة نادى النجوم برئاسة محمد الطولية، العديد من العروض الشفهية لكل من: المهاجم صلاح أمين، والمدافع محمود فتح الله، ولاعب الوسط محمود عبد الحليم حليمو، ولاعب الوسط عمرو السيسى، والمدافع كريم فؤاد، والمدافع خالد عبد الرازق.

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مجلس إدارة النجوم يتظر، وصول عروض رسمية للاعبين من الأندية التى ترغب فى ضمهم، من أجل دراستها والبت وفقًا لمصلحة النادى واللاعب فى وقت واحد.

وهبط فريق النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى بعدما شارك فى الدورى الممتاز الموسم الحالى، لأول مرة فى تاريخه.