شكرا لقرائتكم نادال يكرس عقدته لفيدرر ويبلغ نهائي "رولان غاروس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بلغ رفائيل نادال النهائي رقم 12 له ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" بعد أن هزم غريمه التقليدي روجر فيدرر 6-3 و6-4 و6-2 في مواجهة مثيرة في باريس يوم الجمعة.
ولم يخسر اللاعب الإسباني من قبل أمام فيدرر في خمس مواجهات سابقة في فرنسا المفتوحة، لكنه لم يهزم منافسه السويسري في آخر خمس مباريات بينهما بشكل عام خلال خمس سنوات.
وأظهر نادال قوة مفرطة وتمتع بثبات هائل وسط رياح شديدة ليحجز مكانه في النهائي يوم الأحد في انتظار مواجهة المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش أو المصنف الرابع دومينيك تيم.
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