شكرا لقرائتكم الأمطار توقف مباراة تيم وديوكوفيتش مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كان النمساوي دومينيك تيم على بعد شوطين من تحقيق المفاجأة وإقصاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا من نصف نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، قبل أن ترجئ الأمطار مباراتهما يوم السبت.

وتوقفت المباراة للمرة الأولى يوم الجمعة عندما كان تيم المصنف رابعا ووصيف النسخة الماضية يتقدم 6-2 و3-6 و3-1، وبعد استئنافها ظهر يوم السبت حسم تيم المجموعة الثالثة 7-5، قبل أن يرد ديوكوفيتش في الرابعة 7-5.

لكن النمساوي الصاعد بقوة تقدم 4-1 وكان في طريقه نحو حسم المباراة قبل أن تهطل الأمطار مجددا على الملاعب الباريسية.

ويأمل ديوكوفيتش (32 عاما)، حامل لقب 15 دورة كبرى والذي بلغ المربع الأخير للمرة الأولى منذ 2016، في أن يكرر في رولان غاروس 2019 ما حققه في البطولة ذاتها عام 2016، حين أكمل رباعية ألقاب الغراند سلام (ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وملبورن). وبحال تمكن من ذلك، سيصبح ثاني لاعب في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة مرتين في مسيرته بعد الأسترالي رود ليفر في 1962 و1969.