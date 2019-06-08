شكرا لقرائتكم أبها يتعاقد مع النيجيري الدولي روبن غابرييل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أبها، الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين، عن تعاقده مع النيجيري روبن غابرييل عاماً قادماً من صفوف فريق نجران.

وحجز أبها بطاقة التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تتويجه بلقب "الدرجة الأولى" بـ 69 نقطة.

ولعب غابرييل لعدة أندية أوروبية من أبرزها بوافيشتا البرتغالي، وكوبيون بالوسيورا الفنلندي.

وسبق لصاحب الـ28 عاما، أن شارك مع منتخب نيجيريا في مونديال 2014 عندما لعب أمام فرنسا في دور الـ16، واستدعي لقائمة المنتخب في كأس إفريقيا 2013.