شكرا لقرائتكم ساوثغيت: سنلعب أمام سويسرا بأفضل تشكيلة ممكنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت إنه سيدفع بأفضل تشكيلة ممكنة خلال مباراة الفريق المرتقبة يوم الأحد أمام نظيره السويسري على المركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

وأوضح ساوثغيت أنه سيجري تقييما لبعض الإصابات في الفريق قبل اختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع مباراة الغد مثلما يتعامل مع أي مباراة دولية.

وقال ساوثغيت، في المؤتمر الصحافي لفريقه يوم السبت قبل المباراة الغد: ربما سيكون علينا إجراء بعض التغييرات... هناك بعض الشكوك حول مشاركة بنيامين تشايلويل وماركوس راشفورد وجوردان هيندرسون، كما سيخضع لاعبان آخران للفحص على هامش مران اليوم"، لكنني لا أريد إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق نظراً لأهمية المباراة بالنسبة لنا".

وأشار ساوثغيت إلى أنه سيحترم قيمة المسابقة في تلميح إلى أنه لن يدفع بتشكيل كامل من اللاعبين الاحتياطيين في المباراة، وقال ساوثغيت: ما من مباراة دولية للمنتخب الإنجليزي تستخدم كتقسيمة. في كل مرة ترتدي فيها قميص المنتخب ، تكون هناك أهمية لهذا البلد وللمشجعين.