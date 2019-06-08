شكرا لقرائتكم إسبانيا والبرتغال تقدمان عرضاً مشتركاً لاستضافة مونديال 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت إسبانيا والبرتغال إنهما ستبدآن تحليلا مفصلا بشأن احتمال التقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بدون أي ذكر للمغرب الذي قال في وقت سابق إنه مشترك معهما.

وفي بيان مشترك قال اتحادا كرة القدم في البلدين "بعد عقد العديد من الاجتماعات، يستطيع اتحادا كرة القدم في إسبانيا والبرتغال تأكيد أنهما بصدد بدء تحليل مفصل لإمكانية تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030. "يود الاتحادان استغلال هذه الفرصة للتأكيد أن حكومتي البلدين تم ابلاغهما بصورة مناسبة بشأن العملية لأنهما سيلعبان دورا كبيرا في تطورها".

وقال بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس وزراء إسبانيا خلال زيارة للمغرب العام الماضي إنه ناقش تقديم عرض ثلاثي لاستضافة كأس العالم مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ولم يتسن بعد الاتصال بالاتحادات الثلاثة للتعقيب.

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واستضافت إسبانيا، بطلة العالم 2010، كأس العالم 1982 وتقدمت بعرض لم يكلل بالنجاح مع البرتغال لاستضافة كأس العالم 2018 الذي حصلت عليه روسيا.

وفشل المغرب في خمسة عروض لاستضافة النهائيات، كان آخرها لبطولة 2026 التي تم إسناد تنظيمها إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلنت الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي وباراغواي أنها سيتقدم بعرض رباعي ربما يحظى بقيمة عاطفية نظرا لاستضافة أوروغواي لأول كأس عالم عام 1930.

وتجري إنجلترا دراسة جدوى مع أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز كما تخطط بلغاريا وصربيا واليونان ورومانيا أيضا لتقديم عرض مشترك.