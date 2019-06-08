لاعبو الزمالك يتسلمون 100 ألفا جنيه نقدا تحفيزاً لحسم لقب الدوري

أعلن مصدر مطلع بنادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأبيض تسلموا مبلغ 100 ألفا جنيه من خزينة القلعة البيضاء بشكل فوري، بعد رفع الحظر عن المستحقات من جانب مجلس إدارة النادي الأبيض.

وصرح المصدر نفسه، إن مبلغ الـ 100 ألف جنيه التي تسلمها اللاعبين عبارة عن نصف مكافأة التتويج ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث كشف مجلس الأبيض أنه حسب اللائحة فإن مكافأة التتويج ببطولة الكونفيدرالية 200 ألفا جنيه لكل لاعب، والتي حصل الأبيض لقبها بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي بركلات الترجيح.

وجاء صرف المكافأت للاعبين من أجل تحفيزهم على الفوز بالمباريات المتبقية للفريق الأبيض في بطولة الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي لحصد لقب البطولة، حيث ربط مجلس الأبيض بعد التتويج بالدوري وصرف المتبقي من مكافأة الكونفيدرالية وأيضاً صرف مكافأة خاصة للتتويج بهذا اللقب.