صوت لصلاح| ينافس ميسي ورونالدو على لقب الأفضل في العالم

ينافس الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، 9 لاعبين آخرين على جائزة أفضل لاعب في العالم، في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحته صحيفة "ماركا" الإسبانية، من أجل اختيار الأفضل في الفترة الأخيرة.

وظهر صاحب الـ26 عاماً على رأس قائمة تضم 10 لاعبين مرشحين للفوز بلقب الأفضل في العالم بتصويت الجماهير، ويزاحمه عليها الغريمين التقليديين ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم إلى السباق الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإيدين هازارد المنضم حديثاً إلى ريال مدريد قادماً من تشيلسي، وأنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد السابق، ولوكا مودريتش وأوبلاك حارس مرمى الروخي بلانكوس، وفيرجيل فان ديك لاعب ليفربول الإنجليزي.

وحسب ما أبرزت صحيفة ماركا الإسبانية، فإن صلاح يحتل المركز الخامس في التصويت القائم حالياً لاختيار اللاعب الأفضل العالم، وذلك خلف الرباعي ليونيل ميسي متصدر الترتيب في الوقت الحالي وكيليان مبابي صاحب المركز الثالث، ورونالدو يأتي ثالثاً وخلفه هازارد في المركز الرابع.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يعد ثالث لاعب عربي يتوج بدوري أبطال أوروبا، ليواصل مسلسل أرقامه القياسية مع الريدز، حيث سبق للأسطورة الجزائرية رابح مجر حصد اللقب مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

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وكان اللاعب العربي الثاني الذي توج بدوري أبطال أوروبا هو المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمعار لبوروسيا دورتموند، في نهائي نسخة 2018 أمام ليفربول، والتي انتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة 3 – 1.

وعلى الجانب الأخر، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، بتصويت الجمهور، في تاريخه.

وشهدت القائمة منافسة محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، على لقب أفضل لاعب في المباراة النهائية، بعد أن وضع هدفاً استثنائياً في الدقائق الأولى من عمر اللقاء وساهم في قيادة فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا، ليصبح أول مصري يرفع اللقب، إضافة إلى أنها البطولة الأولى له منذ انتقالة إلى صفوف الريدز.

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