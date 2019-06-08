موعد مباراتي مصر مع تنزانيا وغينيا استعدادا لأمم إفريقيا.. والقناة الناقلة

كتب: ضياء السقا

يخوض المنتخب الوطني، مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13، و16 يونيو الجاري، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 من الشهر الحالي إلى 19 يوليو المقبل.

وأعلن الموقع الرسمي للجبلاية أن المنتخب سيخوض المباراتنن، على ملعب برج العرب، في السادسة مساء.

وجاء المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، ببطولة إفريقيا بجانب الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.

وكان خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة قد أعلن عن قائمة منتخب مصر لبطولة كأس الأمم، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمود جنش (الزمالك).

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خط الدفاع:

أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) - محمود علاء (الزمالك) - أيمن أشرف (الأهلي) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - باهر المحمدي (الإسماعيلي).

خط الوسط المدفاع:

محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - نبيل دونجا (بيراميدز).

خط الوسط المهاجم:

محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - محمود حسن تريزيجه (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - عبدالله السعيد (بيراميدز).

خط الهجوم:

مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني).

القناة الناقلة

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