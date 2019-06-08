أوزيل يتبرع بألف عملية جراحية للأطفال في يوم زفافه

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أعلن اللاعب الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، تبرعه بتكاليف ألف عملية جراحية للأطفال الفقراء، وذلك قبل ساعات من حفل زفافه الذي عقده في تركيا.

وأكد أوزيل في بيان نشره عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيتحمل هو وزوجته أمينة غولشي تكاليف ألف عملية جراحية للأطفال الفقراء.

وقال أوزيل في البيان: "نحن سعداء للغاية لأننا سنتزوج في إسطنبول ونريد أن نتشارك هذه السعادة مع الأطفال الفقراء المحتاجين، حيث سنوفر مستقبلا أفضل لألف طفل عبر تمويل إجراء عمليات جراحية تغير حياة أسر غير قادرة عليها".

وأشار نجم آرسنال الإنكليزي إلى أن مبادرته تأتي بالتعاون مع منظمة "بيغ شو" المعنية بدعم علاج الأطفال الفقراء حول العالم، داعيا جميع المهتمين إلى دعم جهوده في علاج الأطفال الفقراء حول العالم.

واحتفل أوزيل بزواجه في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اختاره لاعب أرسنال ليكون شاهدا على زواجه، معبرا بذلك عن قربه من الرجل المثير للجدل في ألمانيا.

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ووصل موكب الرئيس التركي في بداية السهرة الى فندق فخم على شاطىء البوسفور احتفل فيه صانع ألعاب أرسنال بزواجه من ملكة جمال تركيا السابقة أمينة غولشي.

وبعد قليل، ظهر الرئيس وزوجته أمينة الى جانب العروسين والابتسامات على محياهما.

وكان أوزيل (30 عاما) أعلن مؤخرا أنه طلب من الرئيس أردوغان أن يكون شاهدا على زواجه.

وتعرض صانع ألعاب المنتخب الألماني السابق لانتقادات شديدة بعد التقاط صورة له وهو يقدم قميصه الى أردوغان الذي يثير جدلا في ألمانيا وتربطه علاقات فاترة مع حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منذ أكثر من عامين.

وقام جدل حول الأصول التركية للاعب بعد مونديال 2018 في روسيا حيث فقد منتخب "المانشافات" اللقب بخروجه من الدور الأول، وأغلق أوزيل الباب نهائيا امام عودته الى المنتخب متهما الاتحاد الألماني للعبة بالعنصرية.