السعودي منصور الشهيل يفوز بأكبر نزال في تاريخ WWE

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حقق المصارع السعودي منصور الشهيل، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في نزال باتل رويال والذي يعد الأكبر في تاريخ مصارعة المحترفين WWE.

ويبلغ منصور الشهيل 21 عامًا، وولد في العاصمة السعودية الرياض واحترف المصارعة في الولايات المتحدة التي قضى بها معظم حياته.

وجمع النزال 50 نجمًا من نجوم اللعبة العالميين ليدون منصور الشهيل اسمه كصاحب أكبر انتصار في تاريخ WWE.

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وأقيمت مساء الجمعة بمدينة جدة السعودية، منافسات WWE Super ShowDown على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب.

وشهد الحدث فوز اندرتيكر على جولدبيرغ في أقوى عروض WWE، فيما نجح كوفي كينقيستون في الحفاظ على لقب بطولة WWE.

وحقق راندي أورتن فوزا مثيرا على حساب منافسه تريبل إتش خلال نزال بينهما ضمن عرض سوبر شوداون.

كما شهدت المنافسات فوز نجم WWE شين مكمان على حساب رومان رينز وتفوق لارس سوليفان على فريق لوتشا هاوس بارتي في حلبة ملعب الجوهرة.

كما توج النجم فين بالور بلقب الإنتركونتننتال في ثاني نزالات سوبر شوداون بعد فوزه على أندرادي ألماس.

