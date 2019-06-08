شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة ينتظر مطاريد الأهلى والزمالك لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو نادى وادى دجلة الكشف عن اللاعبين الراحلين عن الأهلى والزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لبحث إمكانية ضم بعضهم لتدعيم صفوف الفريق الدجلاوى.

ويرغب وادى دجلة فى تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين وبأقل النفقات، خاصة فى ظل مشروع الاستثمارى الذى يعتمد عليه النادى فى الفترة الحالية، بالإعتماد على قطاعات الناشئين، وإظهار لاعبين جدد على الساحة الرياضية، مثلما حدث مع محمد محمود الذى انتقل لصفوف الأهلى، ومن المنتظر أن يسير على نهجه محمد عبد العاطى ومحمد هلال.

وينتظر مسئولو دجلة استلام التقرير الفنى الذى سيقوم بإعداده تاكيس جونيس خلال فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوعين، بعد انتهاء الموسم بالنسبة للفريق الدجلاوى، حيث سيشمل التقرير الفنى متطلبات الفريق فى المرحلة المقبلة من الناحية الفنية، والمركز التى ستحتاج لتدعيمات، وكذلك اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم لعدم الحاجة لهم فى الوقت الحالى، أو لكونهم لا يخدمون خطة اللعب التى يعتمد عليها الخواجة اليونانى ببناء الهجمة بداية من حارس المرمى، كما سيشمل التقرير الفنى تقييم جميع اللاعبين من حيث قدراتهم الفنية حتى يتثنى للإدارة تقييم العروض التى من المنتظر أن يتلقاها بعض لاعبى الفريق بعد تألقهم فى الفترة الأخيرة.