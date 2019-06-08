صبرى المنياوى يحتفل بزفاف نجله الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، بزفاف نجله الخميس المقبل. وكانت إدارة الإسماعيلى قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدرباً مساعداً وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.

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